Лига чемпионов. Квалификация. 1-й раунд. «Алашкерт» - «Санта-Колома», «Хибернианс» - «ФКИ Таллин» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты первых матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
27 июня 19:00, Алашкерт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 июня 21:00, Серпургерди, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 июня 21:00, Хибернианс Граунд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 июня 21:00, Парк Холл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 июня 22:45, Виндзор Парк, Онлайн-трансляция
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