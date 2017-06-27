Андрей Шевченко: Я верю в перспективы чемпионата Китая
Главный тренер
сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что он верит в будущее чемпионата
Китая.
— В Китае сейчас невероятный футбольный бум — в
финансовом плане так точно. Вы верите в перспективы местной лиги?
— Конечно. Я в этом уверен. Китайские клубы серьезно занимаются делом,
приглашают хороших игроков. У них существует государственная программа развития
спорта. Практически все, за что в Китае берутся, получается. Так что перспективы
хорошие. Населения там достаточно, уровень жизни постоянно растет, а футбол
китайцы всегда любили, - цитирует Шевченко «Команда №1».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически