Андрей Шевченко: Я верю в перспективы чемпионата Китая

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что он верит в будущее чемпионата Китая.

— В Китае сейчас невероятный футбольный бум — в финансовом плане так точно. Вы верите в перспективы местной лиги?

— Конечно. Я в этом уверен. Китайские клубы серьезно занимаются делом, приглашают хороших игроков. У них существует государственная программа развития спорта. Практически все, за что в Китае берутся, получается. Так что перспективы хорошие. Населения там достаточно, уровень жизни постоянно растет, а футбол китайцы всегда любили, - цитирует Шевченко «Команда №1».