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Виталий Мутко: Допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг на пути восстановления агентсва

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.

- То, что РУСАДА допустили к проведению самостоятельных тестов - это очень важный шаг на пути полного восстановления агентства. Мы стремимся к созданию сильного независимого антидопингового агентства, которое, надеюсь, завоюет уважение и признание своих коллег. Одним из условий WADA были выборы независимого главы набсовета РУСАДА. Сегодня им был избран Александр Ивлев. И реакция WADA не заставила себя ждать, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.

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