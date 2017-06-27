Глава WADA: Мы призываем Россию продолжать работу в интересах «чистых» спортсменов во всем мире

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.

- Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, WADA признает ключевой проделанную работу. Возобновление тестирования является важным шагом на пути к восстановлению деятельности РУСАДА. Мы призываем Россию продолжать работу в интересах «чистых» спортсменов во всем мире, - передает слова Риди ТАСС, со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.