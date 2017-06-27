Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глава WADA: Мы призываем Россию продолжать работу в интересах «чистых» спортсменов во всем мире

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.

- Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, WADA признает ключевой проделанную работу. Возобновление тестирования является важным шагом на пути к восстановлению деятельности РУСАДА. Мы призываем Россию продолжать работу в интересах «чистых» спортсменов во всем мире, - передает слова Риди ТАСС, со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Решение WADA свидетельствует о доверии к мерам, предпринимаемым РоссиейМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.Елена Исинбаева: Избрание Ивлева на пост председателя вполне логично, и оно - в интересах РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением о назначении Александра Ивлева на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.Виталий Мутко: Допуск РУСАДА к тестированию – важный шаг на пути восстановления агентсваВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.Елена Вяльбе: Бах не менял свою позицию в отношении РоссииОлимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не менял своего отношения к российским спортсменам.Томас Бах: МОК не может забыть о том, что произошло в Сочи. На Россию должны быть наложены санкцииПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.WADA приостановило работу самой крупной антидопинговой лаборатории СШАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) ограничило работу лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).WADA приостановило лицензию лаборатории в Лос-АнджелесеЛицензия американской аналитической лаборатории (UCLA) была приостановлена по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает официальный сайт организации.Россия побеждает на Евробаскете, Инфантино нравятся повторы, Маклареном недовольны в МОК и другие новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Хакеры Fancy Bears раскрыли переписку Макларена с МОКХакеры Fancy Bears опубликовали переписку между главой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает «RT на русском».Валентин Балахничев: Директор РУСАДА – более важная фигура, чем председатель набсоветаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался об изменениях в Российском антидопинговом агентстве.WADA расследует обвинения телеканала ARD в адрес Роберто КарлосаВсемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении бывшего защитника «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлоса.WADA прокомментировало прекращение расследования в отношении российских фехтовальщиковВсемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало прекращение расследования по делу о нарушении антидопинговых правил 27 российскими фехтовальщиками.Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допингОбъединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.Юлия Тарасенко: Ближайшее направление деятельности понятно: взаимодействие с ВАДА, восстановление РУСАДАЗаместитель президента федерации легкой атлетики России Юлия Тарасенко рассказала о взаимодействии федерации с ВАДА.Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменовГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Павел Колобков: После реформ антидопинговая организация в России будет одной из идеальныхМинистр спорта России Павел Колобков рассказал о работе России по организации борьбы с допингом.Вице-президент ОКР: Уход Исинбаевой – это не отставка. Она продолжает свою работуПервый вице-президент ОКР прокомментировал «Советскому спорту» уход двукратной олимпийской чемпионки с поста главы РУСАДА.Исинбаева подала в отставку с поста главы наблюдательного совета РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинул пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Исполняющим обязанности председателя набсовета стал Александр Ивлев. Об этом сообщил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.Елена Исинбаева: Я знала, что должна буду уступить место главы наблюдательного совета РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала свой уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА.WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в РоссииВсемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может стать послом «чистого» спорта в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Футбол
«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»
Футбол
Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?
Футбол
«Анжи» подтвердил переход Данченко
Легкая атлетика
Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна Болта
все новости
WADA
WADA
РУСАДА
РУСАДА