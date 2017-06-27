Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе.

«Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего. А еще у турков хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу «Локомотиву», - цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».

31-летний Фернандеш провел в «Локомотиве» три сезона и за это время забил 14 голов и сделал 12 голевых передач в 54 матчах премьер-лиги. По итогам минувшего сезона болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком команды.

Отметим, что в 2011-2014 годах Фернандеш играл в Турции за «Бешикташ». За это время он забил 15 голов и сделал 26 голевых передач в 91 матче национального чемпионата. В 2011 году вместе с клубом он выиграл Кубок Турции.

Добавим, что минувший сезон «Фенербахче» завершил на третьем месте в чемпионате и получил право сыграть в Лиге Европы.