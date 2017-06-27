Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал
информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив
в своем нынешнем клубе.
«Я долго играл в Турции и
заметил, что там очень любят делать новости из ничего. А еще у турков хорошее
воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем,
непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю,
что счастлив здесь и хочу приносить пользу «Локомотиву», - цитирует Фернандеша
официальный сайт «Локомотива».
31-летний Фернандеш провел в «Локомотиве» три сезона и за это время забил 14 голов и сделал 12 голевых передач в 54 матчах премьер-лиги. По итогам минувшего сезона болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком команды.
Отметим, что
в 2011-2014 годах Фернандеш играл в Турции за «Бешикташ». За это время он забил
15 голов и сделал 26 голевых передач в 91 матче национального чемпионата. В
2011 году вместе с клубом он выиграл Кубок Турции.
Добавим, что
минувший сезон «Фенербахче» завершил на третьем месте в чемпионате и получил
право сыграть в Лиге Европы.