Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе.

«Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего. А еще у турков хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу «Локомотиву», - цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».

31-летний Фернандеш провел в «Локомотиве» три сезона и за это время забил 14 голов и сделал 12 голевых передач в 54 матчах премьер-лиги. По итогам минувшего сезона болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком команды.

Отметим, что в 2011-2014 годах Фернандеш играл в Турции за «Бешикташ». За это время он забил 15 голов и сделал 26 голевых передач в 91 матче национального чемпионата. В 2011 году вместе с клубом он выиграл Кубок Турции.

Добавим, что минувший сезон «Фенербахче» завершил на третьем месте в чемпионате и получил право сыграть в Лиге Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Илья Геркус: Если Ари потребуется помощь в получении российского гражданства, мы ее окажемПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании нападающего команды Ари сыграть за сборную России на чемпионате мира.«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по АчербиКак сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.Мануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной ПортугалииПолузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о том, что полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко интересуется «Бавария».Итальянский защитник Пизано стал игроком «Бристоль Сити»Защитник Эрос Пизано покинул «Верону» и стал игроком «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Тотти может продолжить карьеру в ЯпонииБывший капитан «Ромы» Франческо Тотти получил предложение из Японии. Об этом в своем твиттере написал корреспондент Танкреди Палмери.Агент Тельо: «Зенит» интересуется моим клиентом, но у него есть конкурент из РоссииСанкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения воспитанника «Барселоны» Кристиана Тельо.«Трабзонспор» может оказаться от Лейвы из-за высоких требований игрокаКак сообщает Fotomac со ссылкой на talkSPORT, «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе полузащитника «Ливерпуля» Лукаса Лейвы.«Арсенал» получил предложение от «Ливерпуля» по трансферу Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом по-прежнему сохраняет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Алексу Окслэйд-Чемберлену.Данни получил предложение от чемпиона ЧехииКак сообщает Ceska Televize, бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни может перебраться в «Славию».«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» ПаредесаМюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».Андрей Канчельскис: Советую Головину брать вещи и бежать из РоссииБывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно попробовать свои силы в чемпионате Англии.Трансфер Бельерина в «Барселону» находится под угрозой срываКак сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» теряет терпение в вопросе перехода защитника сборной Испании Эктора Бельерина.Биксант Лизаразю: Не верю, что Роналду покинет «Реал»Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю заявил, что не верит в уход из «Реала» Криштиану Роналду.Зидан заверил руководство «Реала», что трансфер Мбаппе не скажется на положении БэйлаНаставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует сохранить в рядах столичного клуба полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла.Азмун находится в расположении «Рубина» (фото)Нападающий «Ростова» Сердар Азмун прибыл в расположение «Рубина», который проводит сбор в Австрии.«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной ХорватииКак сообщает Calcionews24, «Зенит» проявляет интерес к хавбеку загребского «Динамо» Анте Чоричу.Диего Алвес: В Бразилии буду играть только за «Фламенго»Вратарь «Валенсии» Диего Алвес заявил, что в случае возвращения в чемпионат Бразилии намерен выступать только за «Фламенго».
Футбол
«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»
Футбол
Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?
Футбол
«Анжи» подтвердил переход Данченко
Легкая атлетика
Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна Болта
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мануэл Фернандеш
Мануэл Фернандешвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы