Елена Исинбаева: Избрание Ивлева на пост председателя вполне логично, и оно - в интересах РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением о назначении Александра Ивлева на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.

- За то время, что мы успели вместе поработать, могу сказать, что Ивлев внушает доверие, это вдумчивый, внимательный, сдержанный, профессиональный человек, который предлагает грамотные решения. Его избрание на пост председателя вполне логично, и оно - в интересах РУСАДА, которое остается единой командой с общими задачами, - цитирует Исинбаеву ТАСС.

Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.