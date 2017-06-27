Агент Задорова: Если не придем к соглашению с «Колорадо», то будем обсуждать возможность выступления в КХЛ

Агент Никиты Задорова Александр Тыжных поделился мнением о возможном возвращении российского защитника «Колорадо» в КХЛ.

- Мы обозначили наши контрактные предложения клубу, идет нормальный процесс по условиям нового соглашения. Если мы с «Колорадо» не придем к соглашению, то будем обсуждать с игроком возможность выступления в КХЛ. Права на игрока в России принадлежат ЦСКА, если армейский клуб заинтересован в услугах Задорова, то мы обсудим вероятность его возвращения в Россию. Сейчас же решение за «Колорадо», - передает слова Тыжных ТАСС.

Добавим, что в минувшем сезоне Задоров провел 56 встреч в составе «Колорадо», в которых отдал 10 результативных передач.