Йоан Молло: Луческу говорил, что я – в топ-5 лучших игроков РФПЛ. А после этого не включал меня в заявку на Лигу Европы

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о работе бывшего главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

– Что не получилось у Луческу? Честно, не могу сказать. Ведь при Луческу я, к сожалению играл немного. Почему – не знаю. В газетах он говорил, что я вхожу топ-пять лучших футболистов премьер-лиги. А после этого не включал меня в заявку на Лигу Европы. Это не то что грустно, но как-то странно. Прошло много времени, и тренер пообещал дать мне шанс, но этого толком не произошло.

Я не особенно огорчаюсь: когда дела идут плохо, ты должен всего лишь больше работать, верить в себя и следовать за своей мечтой. А иначе начинаешь спрашивать: «Зачем я здесь вообще?» Ты здесь, чтобы подавать своим поведением пример другим, вот и все. Людям плевать на эмоции, они уверены: за «Зенит» играют сильнейшие. Не играешь ты четыре, пять месяцев, но когда все-таки выйдешь, то должен быть хорош, - приводит слова Молло официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Луческу проработал в «Зените» сезон-2016/17. Вместе с петербургским клубом румынский специалист завоевал Суперкубок России, дошел до 1/16 финала Лиги Европы, а также занял третье место в чемпионате страны.

Молло стал игроком сине-бело-голубых зимой 2017 года. Француз перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов», подписав контракт на 3,5 года. Всего за петербургский клуб Йоан провел семь матчей, в которых он отличился одним голом.