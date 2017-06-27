Павел Колобков: Решение WADA свидетельствует о доверии к мерам, предпринимаемым Россией

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.

- WADA нас проинформировало о том, что РУСАДА может приступить к планированию тестирований и сбору допинг-проб под наблюдением экспертов WADA и UKAD. Это очень важный шаг на пути восстановления статуса агентства, соответствующего кодексу WADA. Передача Российскому антидопинговому агентству этих полномочий говорит о доверии к мерам, предпринимаемым Россией в части реализации антидопинговой политики, - передает слова Колобкова ТАСС.



Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.

