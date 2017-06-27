Павел Колобков: Решение WADA свидетельствует о доверии к мерам, предпринимаемым Россией
Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.
- WADA нас
проинформировало о том, что РУСАДА может приступить к планированию тестирований
и сбору допинг-проб под наблюдением экспертов WADA и UKAD. Это очень важный шаг
на пути восстановления статуса агентства, соответствующего кодексу WADA.
Передача Российскому антидопинговому агентству этих полномочий говорит о
доверии к мерам, предпринимаемым Россией в части реализации антидопинговой
политики, - передает слова Колобкова ТАСС.
Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).
Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского
антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.