Мануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной Португалии

Полузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.

- Почему ты до сих пор не в национальной сборной?



– В Португалии ходит много разговоров на эту тему. Знаете, в первую очередь – это действительно сложная задача. Португальцы – чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнет поменять чемпионский состав?

Если задать вопрос прямо: «Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной Португалии?», я бы ответил – да, заслуживаю. Я уже три года в России и мечтаю сыграть здесь на мундиале в составе португальцев.

– То есть, проблема не в том, что ты играешь в России?



– Не думаю, что в этом. Данни тоже играл в России и вызывался в сборную – до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы, и я также заслуживаю вызова в сборную.

Буду стараться показать себя в «Локо» еще лучше, прогрессировать. Надеюсь, тренерский штаб меня заметит, - цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира.