Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной Португалии

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.

- Почему ты до сих пор не в национальной сборной?

– В Португалии ходит много разговоров на эту тему. Знаете, в первую очередь – это действительно сложная задача. Португальцы – чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнет поменять чемпионский состав?

Если задать вопрос прямо: «Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной Португалии?», я бы ответил – да, заслуживаю. Я уже три года в России и мечтаю сыграть здесь на мундиале в составе португальцев.

– То есть, проблема не в том, что ты играешь в России?


– Не думаю, что в этом. Данни тоже играл в России и вызывался в сборную – до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы, и я также заслуживаю вызова в сборную.

Буду стараться показать себя в «Локо» еще лучше, прогрессировать. Надеюсь, тренерский штаб меня заметит, - цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».Илья Геркус: Если Ари потребуется помощь в получении российского гражданства, мы ее окажемПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании нападающего команды Ари сыграть за сборную России на чемпионате мира.Хуан Антонио Пицци: Роналду не сможет сделать результат в одиночкуГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци перед полуфиналом Кубка конфедераций со сборной Португалии - о Роналду«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по АчербиКак сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», поступившие в продажу абонементы на домашние матчи петербургского клуба действуют на два стадиона.Йоан Молло: Луческу говорил, что я – в топ-5 лучших игроков РФПЛ. А после этого не включал меня в заявку на Лигу ЕвропыПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился мнением о работе бывшего главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе.«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».Рашид Рахимов: Слуцкий – мужик грамотныйРашид Рахимов: Слуцкий – мужик грамотныйЭкс-наставник «Терека» поделился мнением о новой работе Слуцкого и объяснил, почему стремится на стажировки в «Хоффенхайм» и «Наполи».«Анжи» подтвердил переход ДанченкоПолузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.Давид Юрченко: Конфликт с Григоряном? Без комментариевГолкипер «Тосно» Давид Юрченко не подтвердил информацию о конфликте с главным тренером «Анжи» Александром Григоряном.Давид Юрченко: У Фримпонга не получилось в России из-за характераГолкипер «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о российском этапе карьеры бывшего одноклубника Эммануэля Фримпонга.Давид Юрченко: «Тосно» привлек своими амбициямиГолкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о причинах перехода в клуб из Ленинградской области.Александр Гацкан: В «Ростове» собирается хорошая командаКапитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал о старте второго сбора команды, который стартовал вчера.Алан Дзагоев: Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футболПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как обстоят дела с восстановлением от травмы, а также прокомментировал календарь РПФЛ на будущий сезон.Агент Тельо: «Зенит» интересуется моим клиентом, но у него есть конкурент из РоссииСанкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения воспитанника «Барселоны» Кристиана Тельо.Ивелин Попов: Тяжелые тренировки? Нам плакать что ли?Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о сборе команды в Австрии.Кокорин, Шатов и Джорджевич отличились в двустороннем матче на тренировке «Зенита»Двустороний матч между игроками «Зенита» на сборе в Австрии закончился победой «Синих» со счетом 3:0, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» ПаредесаМюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».
Футбол
«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»
Футбол
Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?
Футбол
«Анжи» подтвердил переход Данченко
Легкая атлетика
Чемпионат мира в Лондоне станет последним турниром Усэйна Болта
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мануэл Фернандеш
Мануэл Фернандешвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости