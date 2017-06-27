Мануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной Португалии
Полузащитник «Локомотив» Мануэл
Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.
- Почему
ты до сих пор не в национальной сборной?
– В Португалии ходит много разговоров на эту тему. Знаете, в первую очередь – это действительно сложная задача. Португальцы – чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнет поменять чемпионский состав?
Если
задать вопрос прямо: «Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной
Португалии?», я бы ответил – да, заслуживаю. Я уже три года в России и мечтаю
сыграть здесь на мундиале в составе португальцев.
– Не думаю, что в этом. Данни тоже играл в России и вызывался в сборную – до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы, и я также заслуживаю вызова в сборную.
Буду
стараться показать себя в «Локо» еще лучше, прогрессировать. Надеюсь,
тренерский штаб меня заметит, - цитирует Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
Напомним, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира.