ФКС России опубликовала отчетное видео о Кубке России по киберспорту 2017

Президент организации PRO100 Даниил «Zeus» Тесленко в интервью iSport.ua рассказал об идее создания и цели команды по CS:GO.

Даниил Zeus Тесленко: Цель команды PRO100 – выйти на новый уровень, попасть в 20-30 мирового рейтинга команд Президент организации PRO100 Даниил «Zeus» Тесленко в интервью iSport.ua рассказал об идее создания и цели команды по CS:GO.

Во время турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 нам удалось встретиться с одним из самых популярных игроков в этой дисциплине.

Илья «Lil» Ильюк: Все деньги вкладываю в свой семейный бизнес Во время турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2 нам удалось встретиться с одним из самых популярных игроков в этой дисциплине.

Виталий «v1lat» Волочай: Na’Vi сыграли две игры хорошо, а еще две как будто они пьяными играли

Виталий «v1lat» Волочай: Na’Vi сыграли две игры хорошо, а еще две как будто они пьяными играли Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал итоги первого дня закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.

Cloud9 и Team Liquid сыграют на IEM Oakland 2017 Коллективы Cloud9 и Team Liquid получили приглашения на турнир IEM Oakland 2017.

Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.

Месси и Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17 Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.

Габриэль «FalleN» Толедо: Мы хотим выиграть четыре турнира до запланированного отдыха

Габриэль «FalleN» Толедо: Мы хотим выиграть четыре турнира до запланированного отдыха Игрок SK Gaming Габриэль «FalleN» Толедо поделился впечатлениями от финального матча ECS Season 3 против FaZe Clan.