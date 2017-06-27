ФКС России опубликовала отчетное видео о Кубке России по киберспорту 2017
Федерация компьютерного спорта России на своем канале опубликовала отчетное видео о Кубке России по киберспорту 2017.
Гранд-финал Кубка России по киберспорту 2017 проходил с 26 по 28 мая в киберспортивном комплексе Yota Arena. Общий призовой фонд соревнований составлял 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.
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