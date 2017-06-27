«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», поступившие в
продажу абонементы на домашние матчи петербургского клуба действуют на два
стадиона.
Также
стало известно, что сине-бело-голубые планируют провести на «Петровском» первый
домашний матч сезона-2017/18 и встречи, которые придутся на подготовку к
чемпионату мира.
Напомним, в сезоне-2016/17
«Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала» (2:0) и
«Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене, перенесли
на «Петровский» из-за плохого качества газона.
Сейчас на стадионе
«Санкт-Петербург» проходят матчи Кубка конфедераций.
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