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«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Зенита», поступившие в продажу абонементы на домашние матчи петербургского клуба действуют на два стадиона.

Также стало известно, что сине-бело-голубые планируют провести на «Петровском» первый домашний матч сезона-2017/18 и встречи, которые придутся на подготовку к чемпионату мира.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала» (2:0) и «Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене, перенесли на «Петровский» из-за плохого качества газона.  

Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург» проходят матчи Кубка конфедераций. 

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