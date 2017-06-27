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Агент: Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Агент нападающего «Локомотива» Ари Оливер Кабрера рассказал о желании своего клиента сыграть за сборную России на чемпионате мира.

До этого Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира»,- цитирует агента ТАСС.

Напомним, что 31-летний Ари выступает в России с 2010 года, когда перешел в «Спартак». В 2013 году он перешел в «Краснодар», а в 2016 году его арендовал «Локомотив».

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