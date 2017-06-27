Агент: Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018
Агент нападающего «Локомотива»
Ари Оливер
Кабрера рассказал о желании своего клиента сыграть за сборную России на
чемпионате мира.
До этого Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие
несколько месяцев может получить российское гражданство
«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира»,- цитирует агента ТАСС.
Напомним, что 31-летний Ари выступает в России с 2010 года, когда
перешел в «Спартак». В 2013 году он перешел в «Краснодар», а в 2016 году его
арендовал «Локомотив».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически