«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по Ачерби
Как сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.
По информации источника, петербургский клуб предложил за 29-летнего игрока 9 миллионов евро плюс бонусы. Сам игрока пока не дал ответа о переходе в «Зенит».
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали о заинтересованности в защитнике главного тренера Роберто Манчини.
В сезоне-2016/17 итальянский футболист провел 49 матчей и забил четыре гола. Контракт Ачерби с «Сассуоло» действует до 30 июня 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 12 млн евро.
Ранее Франческо выступал за «Дженоа», «Кьево», «Милан» и «Реджину». Также на его счету два матча за сборную Италии.
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