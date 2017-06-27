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Хуан Антонио Пицци: Роналду не сможет сделать результат в одиночку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци перед полуфиналом Кубка конфедераций со сборной Португалии - о Роналду.

- У Португалии и Чили есть ярко выраженные лидеры – Роналду и Санчес с Видалем соответственно. У вас есть план Б, если игра у лидеров не пойдет?
- Конечно, у нас всегда есть альтернативный вариант. И, считаю, у обоих сборных отлаженный командный стиль. Роналду не сможет сделать результат в одиночку, он тоже зависимый игрок. Поэтому все решится в противоборстве команд, а не лидеров.

- Как вы собираетесь остановить Роналду?
- Мы знаем его очень хорошо. Это игрок, который обладает множеством сильных качеств, он выиграл несколько «Золотых мячей», на протяжении долгих лет держит высочайший уровень. Ему нельзя давать свободу при верховых мячах, а также необходимо всячески лишать его возможности взаимодействовать с партнерами. Это мы и постараемся сделать.

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