Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала на седьмом месяце беременности (фото)

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. На этом снимке спортсменка позирует обнаженной на седьмом месяце беременности.

Как сообщает RT, фото размещено в твиттере издания. Из-за беременности Серена временно приостановила карьеру.

V.F. cover star @SerenaWilliams—world’s best athlete (plus, mom and wife-to-be)—still has her eyes on the prize https://t.co/kvYTrrcPdW pic.twitter.com/zTq6ZGYb4k