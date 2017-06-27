Виталий Мутко: В докладе Гарсии не может быть ничего по отношению к России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что доклад Майкла Гарсии не содержит никаких фактов, ставящих под сомнение правомерность проведения в России чемпионата мира 2018 года



- Там не может быть ничего по отношению к России. Исполком закрыл эту тему, вынеся решение, что оснований нет [отменять решение о правомерности выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года], - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее ФИФА на своем сайте опубликовала доклад Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.