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Виталий Мутко: В докладе Гарсии не может быть ничего по отношению к России

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что доклад Майкла Гарсии не содержит никаких фактов, ставящих под сомнение правомерность проведения в России чемпионата мира 2018 года

- Там не может быть ничего по отношению к России. Исполком закрыл эту тему, вынеся решение, что оснований нет [отменять решение о правомерности выборов стран- организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года], - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее ФИФА на своем сайте опубликовала доклад Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

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