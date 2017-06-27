Илья Геркус: Если Ари потребуется помощь в получении российского гражданства, мы ее окажем

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании нападающего команды Ари сыграть за сборную России на чемпионате мира.

- Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на «Локомотиве». Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем, - сказал Геркус.

Напомним, что 31-летний Ари выступает в России с 2010 года, когда перешел в «Спартак». В 2013 году он перешел в «Краснодар», а в 2016 году его арендовал «Локомотив». В прошедшем сезоне Ари провел в составе «Локомотива» 31 мачт во всех турнирах забил 13 мячей.



