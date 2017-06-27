«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»

«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

Сообщается, что арендное соглашение 23-летнего футболиста с клубом из Ленинградской области будет действовать с 29 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.

Всего Кутин провел шесть матчей за первую команду «Спартака», а также сыграл в ФНЛ 54 матча за «Спартак-2» и забил три мяча.