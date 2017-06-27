«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
«Спартак» и «Тосно»
договорились об аренде защитника
Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».
Сообщается, что арендное
соглашение 23-летнего футболиста с клубом из Ленинградской области будет
действовать с 29 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.
Всего Кутин провел шесть
матчей за первую команду «Спартака», а также сыграл в ФНЛ 54 матча за
«Спартак-2» и забил три мяча.
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