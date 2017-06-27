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Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Нападающий Артемий Панарин попрощался с болельщиками «Чикаго Блэкхоукс».

«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам «Блэкхоукс», ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, -  все к лучшему!» -  написал в своем «твиттере» Панарин.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

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