Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»

Нападающий Артемий Панарин попрощался с болельщиками «Чикаго Блэкхоукс».

«Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам «Блэкхоукс», ребятам по команде и тренерам. Было приятно находиться среди вас! Всё, что ни делается, - все к лучшему!» - написал в своем «твиттере» Панарин.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.