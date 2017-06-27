Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переход
Президент «Боки Хуниорс»
Даниэль Анжеличи прокомментировал новость о том, что нападающий команды
Кристиан Павон может перейти в «Зенит». Он сказал, что подтверждают эту информацию.
«Сегодня я могу
подтвердить трансфер Павона», - цитирует президента La12tuittera.
Испаноязычная версия Fox Sports уточняет, что «Зенит»
заплатит за игрока 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 21-летний
Кристиан Павон провел 24 матча за «Боку» и забил восемь мячей при шести голевых
передачах.
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