Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переход

Президент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи прокомментировал новость о том, что нападающий команды Кристиан Павон может перейти в «Зенит». Он сказал, что подтверждают эту информацию.

«Сегодня я могу подтвердить трансфер Павона», - цитирует президента La12tuittera. Испаноязычная версия Fox Sports уточняет, что «Зенит» заплатит за игрока 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 21-летний Кристиан Павон провел 24 матча за «Боку» и забил восемь мячей при шести голевых передачах.

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