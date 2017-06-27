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Доказательств влияния организаторов оргкомитета «Россия-2018» на ФИФА не обнаружено

Источник:  RT на русскомКомментарии

В отчете Майкла Гарсии говорится, что доказательств влияния оргкомитета «Россия-2018» на членов исполнительного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе заявочной кампании чемпионата мира по футболу 2018 года не обнаружено. Об этом информирует RT со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Как говорится в сообщении, в ходе расследования были проведены беседы со многими членами оргкомитета «Россия-2018» и исполкома ФИФА, в числе которых президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко и глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. В выводах расследование говорится, что не найдено никаких доказательств давления российских организаторов на исполком ФИФА, а также предоставления различного рода взяток.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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