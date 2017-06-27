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Гоналон может сменить «Лион» на «Рому»

Источник:  RMCКомментарии

Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует RMC Sport, агент игрока встретился с представителями итальянского клуба. После этого римляне отправили официальный запрос о трансфере. Сам игрок согласен на переход.

В прошедшем сезоне 28-летний Максим Гоналон провел 45 матчей за «Лион» и забил один мяч при трех голевых передачах.

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