Гоналон может сменить «Лион» на «Рому»
Источник: RMCКомментарии
Полузащитник «Лиона» Максим
Гоналон может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует RMC Sport, агент игрока встретился с представителями
итальянского клуба. После этого римляне отправили официальный запрос о
трансфере. Сам игрок согласен на переход.
В прошедшем сезоне
28-летний Максим Гоналон провел 45 матчей за «Лион» и забил один мяч при трех
голевых передачах.
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