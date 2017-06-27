Алексей Сорокин: Выводы из доклада Гарсии говорят о том, что вопросы западных СМИ несостоятельны

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал доклад Майкла Гарсии, который был опубликован во вторник, 27 июня.

- Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы, - передает слова Сорокина ТАСС.

Ранее ФИФА на своем сайте опубликовала доклад Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В выводах расследование говорится, что не найдено никаких доказательств давления российских организаторов на исполком ФИФА, а также предоставления различного рода взяток.