В возрасте 39 лет умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
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известно о смерти арбитра КХЛ Михаила Бутурлина-младшего. Ему было 39 лет.
«Мне только что сообщили, что Михаил
Бутурлин-младший почувствовал себя плохо на велотренажере. Его отвезли в
больницу, ночь он провел в коме. Сегодня скончался», - сказал бывший
арбитр КХЛ Вячеслав Буланов. Его цитирует «Р-Спорт».
Бутурлин обслуживал матчи
КХЛ в качестве главного арбитра с сезона-2010/11.
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