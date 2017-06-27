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В возрасте 39 лет умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Стало известно о смерти арбитра КХЛ Михаила Бутурлина-младшего. Ему было 39 лет.

«Мне только что сообщили, что Михаил Бутурлин-младший почувствовал себя плохо на велотренажере. Его отвезли в больницу, ночь он провел в коме. Сегодня скончался», - сказал бывший арбитр КХЛ Вячеслав Буланов. Его цитирует «Р-Спорт».

Бутурлин обслуживал матчи КХЛ в качестве главного арбитра с сезона-2010/11.

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