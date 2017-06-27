Евгений Ловчев: Понятно, что сборная прогрессирует

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.

- Команда прогрессирует?

- Наша сборная на Кубке Конфедерации сыграла в свою силу. Но во время турнира стало видно, что у нас вырисовывается команда. Плохая или хорошая, это другой разговор. Но нас никто не разбил, поэтому понятно, что команда растет.

А дальше уже можно рассуждать об уровне футболистов, который довольно средний. Вот и получается, то Жирков сыграет, то Головин, то еще кто-то. А в защите ошибаются то Кудряшов, то Васин, то Джикия. Но некий рисунок игры у этой сборной существует.