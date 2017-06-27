Евгений Ловчев: Бердыев тренер, который должен работать ежедневно

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перспективах сборной России.

- Разговоры про отставку Черчесова нужно прекратить?

- Разговоры по поводу отставки Черчесова считаю не правильными. Если сейчас взять нового тренера, то он снова начнет собирать тех игроков, которые ему нужны и через полгода он придет к такому же состоянию. То есть, мы просто потеряем полгода. Это самоубийство.

И потом, про кого все говорят в случае замены Черчесова? Про Бердыева. Возможно, он и лучше Черчесова. Но сейчас нужно работать в сборной в условиях недостатка времени. Бердыев когда пришел в «Ростов», тот едва не вылетел. А Бердыев тренер, который должен работать ежедневно.