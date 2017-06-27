Виталий Мутко: Все увидели, что никаких вопросов по заявке на проведение ЧМ по футболу к России нет
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал доклад Майкла Гарсии, который был опубликован во вторник, 27 июня.
- Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все
увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы
не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и
принципам продвижения заявки, - передает слова Мутко ТАСС.
Ранее ФИФА на своем сайте опубликовала доклад Майкла Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран- хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В выводах расследование говорится, что не найдено никаких доказательств давления российских организаторов на исполком ФИФА, а также предоставления различного рода взяток.