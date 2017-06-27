Виталий Мутко: Все увидели, что никаких вопросов по заявке на проведение ЧМ по футболу к России нет

Виталий Мутко: В докладе Гарсии не может быть ничего по отношению к России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что доклад Майкла Гарсии не содержит никаких фактов, ставящих под сомнение правомерность проведения в России чемпионата мира 2018 года