Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

- Они привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске Кубка не будет, - цитирует Ушакова ТАСС.

Напомним, ранее Малкин в составе «Питтсбурга» стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В финале «пингвины» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 4-2. Самым ценным игроком Кубка Стэнли был признан капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, а Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф с 28 (10+18) очками. Воспитанник магнитогорского хоккея выигрывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.