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Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной Уильямс

Источник:  Газета.RuКомментарии

Датская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

Как сообщает Газета.Ru, Возняцки снялась для журнала ESPN Body. «Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку«, — написала Возняцки в своем Instagram.

Напомним, что Серена Уильямс снялась обнаженной на седьмом месяце беременности для обложки журнала ESPN Body.


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