Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной Уильямс

Датская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT

Как сообщает Газета.Ru, Возняцки снялась для журнала ESPN Body. «Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку « , — написала Возняцки в своем Instagram.

Напомним, что Серена Уильямс снялась обнаженной на седьмом месяце беременности для обложки журнала ESPN Body.