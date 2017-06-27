Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной Уильямс
Источник: Газета.RuКомментарии
Датская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.
Как сообщает Газета.Ru, Возняцки снялась для журнала ESPN Body. «Горжусь и восхищаюсь этим фото. Спасибо ESPN Body за обложку«, — написала Возняцки в своем Instagram.
Напомним, что Серена Уильямс снялась обнаженной на седьмом
месяце беременности для обложки журнала ESPN Body.
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