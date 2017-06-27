Сборная России обыграла турчанок на Кубке Ельцина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России нанесли поражение
команде Турции в матче международного домашнего турнира - Кубка Ельцина, который проходит
в Екатеринбурге.
Встреча, состоявшаяся
во вторник, завершилась волевой победой россиянок в четырех партиях со счетом 3:1 (20:25,
25:18, 25:22, 25:22). Матч продолжался более полутора часов.
Следующий матч российские волейболистки, одержавшие
две победы в двух стартовых играх, проведут 29 июня со сборной Болгарии.
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