Исполнительный директор UKAD: Мы приветствуем решение о о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

Исполнительный директор UKAD Николь Сапстед прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.

- Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов. С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнеров, - передает слова Сапстед ТАСС.

Ранее пресс-служба WADA сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

Напомним, в ноябре 2015 года WADA приостановило работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по причине несоответствия кодексу агентства.