Роман Зобнин: Сегодня сняли швы, через 2 недели начну бегать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о восстановлении после травмы, полученной за национальную сборную в начале июня.

«Сегодня сняли швы. Через две недели начну потихоньку бегать. Каждый день тренируюсь, реабилитологи вообще не отпускают. Тренировки с 9 до 12.30 и с 15.30 до 18. В Италии буду еще две недели», – сказал Зобнин в прямом эфире социальной сети Instagram.

Напомним, что 5 июня Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии. Полузащитник «Спартака» покинул поле на носилках и сразу был унесен в подтрибунное помещение.