Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Зобнин: Сегодня сняли швы, через 2 недели начну бегать

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о восстановлении после травмы, полученной за национальную сборную в начале июня.

«Сегодня сняли швы. Через две недели начну потихоньку бегать. Каждый день тренируюсь, реабилитологи вообще не отпускают. Тренировки с 9 до 12.30 и с 15.30 до 18. В Италии буду еще две недели», – сказал Зобнин в прямом эфире социальной сети Instagram.

Напомним, что 5 июня Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии. Полузащитник «Спартака» покинул поле на носилках и сразу был унесен в подтрибунное помещение.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛГоловин уедет к Слуцкому? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» ДугласомИнтерес к полузащитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Дугласу Луису проявляет «Спартак».«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».Ивелин Попов: Тяжелые тренировки? Нам плакать что ли?Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о сборе команды в Австрии.Особенный и спасатель. Кто будет помогать КарререОсобенный и спасатель. Кто будет помогать Каррере«Спартак» подписал контракты с двумя тренерами – Аттилой Мальфатти и Джорджо Д’Урбано. «ССФ» изучил биографии итальянских специалистов.«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)«Спартак» интересуется «Вихрем», а трансфер «Зенита» могут перехватить (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке»Футбольный агент Хуан Апплеярд сообщил, что его клиент - парагваец Лоренсо Мельгарехо не покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно, он ждет выступления в Лиге чемпионов.Ари: Уже думаю о матче за Суперкубок России против «Спартака»Бразильский нападающий «Локомотива» Ари после крупной победы над словенским «Анкараном» (10:0) признался, что готовится набрать оптимальные кондиции к первому официальному матчу сезона – встрече за Суперкубок России.«Спартак» предложил за полузащитника «Удинезе» 6 млн евро«Спартак» ведет переговоры о переходе из «Удинезе» полузащитника Родриго де Пауля, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.Сильванус Нимели: Я приложу все усилия, чтобы попасть в основной состав «Спартака»Либерийский нападающий «Спартака» Сильванус Нимели отправился на сбор в Австрию с основной командой.В интернете появились фото новой формы «Спартака»Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Спартака» на следующий сезон.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сборники «Спартака» присоединятся к команде 2 июляИгроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедерации, присоединятся к команде 2 июля.Роман Зобнин: В тренажерном зале занимаюсь по шесть часов в деньПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин, проходящий в Риме реабилитацию после операции на колене, рассказал о своем самочувствии.Таски и Тигиев занимались по индивидуальной программе«Спартак» продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии. В воскресенье главный тренер красно-белых Массимо Каррера разделил команду на две группы.Луис Адриано может покинуть «Спартак»Нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в бразильский «Палмейрас».Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в АвстрииГолландский футболист Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака», который проводит сбор в австрийском Филлахе, сообщает официальный сайт красно-белых.Канунников может быть дисквалифицирован из-за нарушения условий ухода из «Рубина»Форвард «Рубина» Максим Канунников может получить дисквалификацию в случае перехода в «Спартак», сообщает «БИЗНЕС Online».Массимо Каррера: Наше дерби с Манчини будет особеннымГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матчей против «Зенита», который возглавил его соотечественник Роберто Манчини.
Футбол
Виталий Мутко: Все увидели, что никаких вопросов по заявке на проведение ЧМ по футболу к России нет
Футбол
Евгений Ловчев: Понятно, что сборная прогрессирует
Хоккей
В возрасте 39 лет умер арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший
Футбол
Алексей Сорокин: Выводы из доклада Гарсии говорят о том, что вопросы западных СМИ несостоятельны
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости