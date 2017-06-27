Алексей Анисимов: Бутурлин-младший входил в тройку лучших судей КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что скончавшийся во вторник Михаил Бутурлин-младший входил в тройку лучших арбитров лиги.



- По физподготовке Бутурлин вообще был здоровым, мне это все не понятно. Он был на пике карьеры, входил в тройку лучших судей, не просто так он работал на последнем матче Кубка Гагарина. Заработал все своим трудом, ему было тяжелее всех, потому что его сравнивали с отцом - тоже классным судьей. Миша достиг такого же уровня.

В Международной федерации хоккея на него были большие виды, человек был на взлете. Его хотели попробовать на молодежном чемпионате мира. В прошлом году он здорово отработал все международные турниры, должен был расти по карьерной лестнице, - передает слова Анисимова ТАСС.

Бутурлин обслуживал матчи КХЛ в качестве главного арбитра с сезона-2010/11.