Потапова и Куличкова вышли во второй круг квалификации Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге квалификации
Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Потапова во вторник обыграла румынку Патрицию-Марию
Тиг – 7:6 (7:1), 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты.
Напомним, что в 2016 году Потапова победила на юниорском
Уимблдоне.
Другая россиянка
Елизавета Куличкова также добилась победы на старте квалификации, обыграв Ольгу
Говорцову из Белоруссии – 6:3, 7:5.
Почин
соотечественниц не поддержала Вероника Кудерметова,
уступившая на старте
квалификации в двух партиях американке Кристи Ан – 2:6,
1:6.
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