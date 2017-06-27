Александр Гуськов: Панарин в «Коламбусе» не потеряется

Хоккейный эксперт Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» рассказал о перспективах Артемия Панарина в «Коламбусе».

- В «Чикаго» Панарин играл с замечательными хоккеистами, и это действительно важно – с кем ты выходишь на лед. При этом, стоит отметить, что Артемий очень силен индивидуально, и, на мой взгляд, если тренерский штаб «Коламбуса» грамотно подойдет к формированию состава, то Панарину можно будет подобрать партнеров, с которыми он будет играть не хуже, чем в предыдущем клубе. Индивидуальное мастерство очень важно, поэтому даже если поставить к нему менее мастеровитого игрока, то сам Артемий может «выжать» многое из своего партнера.

У него не должно возникнуть проблем из-за силового стиля «Коламбуса». Практически любой тренер разрешает талантливым и способным игрокам чуть больше, чем всех остальным. Я думаю, Джон Торторелла будет позволять Панарину действовать в своей манере. Поэтому смена клуба не должна выбить Артемия из колеи и вряд ли приведет к смене его игрового стиля, - сказал Гуськов.