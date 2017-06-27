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Владислав Гавриков: Я хорошо знаком с требованиями Знарка. Думаю, ничего необычного в СКА для меня не будет

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал переход в петербургский клуб.

- Эмоции от перехода в СКА положительные, впереди много нового. В любом случае, буду стараться показывать достойную игру.

- Вы воспитанник ярославской школы, всю карьеру провели там.
- Благодарен родному городу и каждому, с кем посчастливилось работать. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. В любой ситуации они дарили нам сумасшедшую поддержку.

- Вас считают защитником-домоседом. Чувствуете в себе потенциал в плане созидания?
- Мне нужно еще очень много работать – и над этим в том числе, постоянно развивать все свои качества.

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- Со многими игроками СКА вы знакомы по сборной.
- Да, они рассказывали обо всем понемногу – о городе, клубе, команде. Скоро узнаю, как все на самом деле.

- Вы уже не раз играли в Петербурге. Какие впечатления от Ледового?
- Масштабы впечатляют. Пока ничего больше сказать не могу.

- Как проходит восстановление после травмы?
- Чувствую себя гораздо лучше. Прохожу физиотерапию.

- Вы наверняка наслышаны об интенсивной предсезонной подготовке под руководством Олега Знарка.
- Я готов ко всему. У многих команд жесткая подготовка. Хорошо знаком с требованиями главного тренера, думаю, ничего необычного для меня не будет, - приводит слова Гаврикова официальный сайт СКА.

Напомним, 26 июня СКА объявил о переходе Гаврикова. 21-летний хоккеист подписал соглашение на два года. 

Гавриков - бронзовый призер чемпионата мира (2017), чемпион мира среди юниоров (2012), серебряный призер и лучший защитник молодежного чемпионата мира (2015).

Бронзовый призер чемпионата России и КХЛ-2017. На драфте НХЛ-2015 выбран под 159 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». В КХЛ Гавриков выступает с сезона-2014/15. За 136 матчей в составе «Локомотива» защитник набрал 21 (8+13) балл при показателе полезности «+32». 

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