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Армянский «Алашкерт» обыграл андоррскую «Санта-Колому» в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого квалификационного раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Армении «Алашкертом» и чемпионом Андорры ФК «Санта-Колома» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алашкерта».

Единственный мяч на 39-й минуте забил Урош Ненадович. Ответный матч состоится 4 июля в Андорре.

Лига чемпионов

Первый квалификационный раунд

Первый матч

Матч

Алашкерт - ФК Санта-Колома - 1:0 (1:0)

Голы

Ненадович 39 (1:0).

Судья:

Стефан Апостолов (Болгария)

Место и дата

27 июня 19:00, Республиканский, Онлайн-трансляция

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