Армянский «Алашкерт» обыграл андоррскую «Санта-Колому» в стартовом матче квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого квалификационного
раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Армении «Алашкертом» и
чемпионом Андорры ФК «Санта-Колома» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Алашкерта».
Единственный мяч на 39-й минуте
забил Урош Ненадович. Ответный матч состоится 4 июля в Андорре.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Алашкерт - ФК Санта-Колома - 1:0 (1:0)
Голы
Ненадович 39 (1:0).
Судья:
Стефан Апостолов (Болгария)
Место и дата
27 июня 19:00, Республиканский, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически