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Леонид Вайсфельд: Мы расторгаем контракт со Сведбергом

Источник:  Башкирское спутниковое телевидениеКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд объявил, что клуб расторгнет контракт со шведским вратарем Никласом Сведбергом.

- Мы расторгаем контракт. У нас есть уже официальная договоренность с вратарем, но нам лига запрещает комментировать сделки, которые ею пока официально не одобрены. Дыр в составе у нас нет. Теоретически мы можем завтра начинать чемпионат. Мы бы хотели подписать контракт с одним крайним праворуким нападающим и одним взрослым защитником. Естественно, россиянами, – цитирует Вайсфельда Башскирское спутниковое телевидение.

Добавим, что Сведберг выступал за «Салават» с 2015 года. Его контракт был рассчитан до 30 апреля 2018 года.

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