Андрей Кириленко: У РФБ нет претензий к тому, как Васин работает
Президент
Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация
после выступления женской сборной России на
чемпионате Европы не имеет претензий к тому, как главный тренер команды
Александр Васин относится к делу и выстраивает тренировочный процесс.
«Александр Васин проделал
большую работу. И по его отношению к делу, по тренировочному процессу претензий
нет. Тренерская работа всегда очень неблагодарная, потому что судят только по
результату, а его нет. Оценка твоих действий в такой ситуации всегда неприятна.
В отборочном цикле было все отлично, были победы, и никаких вопросов не
возникало. Сейчас же добиться чего-то серьезного не получилось. И, разумеется,
сразу все действия рассматриваются под микроскопом», - приводит «Р-Спорт»
слова Кириленко.
Женская сборная России в июне не смогла пробиться в
четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции
(58:62).
Таким образом, женская сборная
России пропустит чемпионат мира 2018 года, третий подряд крупнейший турнир.
Ранее российские баскетболистки не играли на чемпионате мира-2014 и Олимпийских
играх 2016 года.