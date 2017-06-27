Андрей Кириленко: У РФБ нет претензий к тому, как Васин работает

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что организация после выступления женской сборной России на чемпионате Европы не имеет претензий к тому, как главный тренер команды Александр Васин относится к делу и выстраивает тренировочный процесс.

«Александр Васин проделал большую работу. И по его отношению к делу, по тренировочному процессу претензий нет. Тренерская работа всегда очень неблагодарная, потому что судят только по результату, а его нет. Оценка твоих действий в такой ситуации всегда неприятна. В отборочном цикле было все отлично, были победы, и никаких вопросов не возникало. Сейчас же добиться чего-то серьезного не получилось. И, разумеется, сразу все действия рассматриваются под микроскопом», - приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.

Женская сборная России в июне не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62).

Таким образом, женская сборная России пропустит чемпионат мира 2018 года, третий подряд крупнейший турнир. Ранее российские баскетболистки не играли на чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх 2016 года.