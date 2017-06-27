Виктор Булатов: Не вижу никого сильнее Акинфеева
Бывший тренер тульского «Арсенала» и московского «Торпедо» Виктор
Булатов прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Он
отметил, что не считает необходимым искать замену Игорю Акинфееву.
- Какие
положительные моменты можно вынести с этого Кубка конфедераций?
- Конечно, настрой и желание –
это положительные вещи. Было видно, что все выложились до конца, очень хотели
выиграть – это уже радует, значит, у нас есть команда, характер. Для
современного футбола это много значит. За команду не было стыдно. Но все равно
есть нюансы – исполнительское мастерство у соперника выше, это и предопределило
исход матча.
-
Исполнительское мастерство вчера вновь подвело Игоря Акинфеева, не пора ли
обратить внимание на других вратарей?
- Мне кажется нет. Да, Акинфеев
ошибается, но в целом он все равно доказывает свой уровень – даже на этом
турнире совершил много сейвов. Сильнее его я никого не вижу, - цитирует
Булатова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что сборная России набрала три очка и заняла третье
место в группе А, не сумев выйти из группы.