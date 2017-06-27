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Виктор Булатов: Не вижу никого сильнее Акинфеева

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший тренер тульского «Арсенала» и московского «Торпедо» Виктор Булатов прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Он отметил, что не считает необходимым искать замену Игорю Акинфееву.

- Какие положительные моменты можно вынести с этого Кубка конфедераций?

- Конечно, настрой и желание – это положительные вещи. Было видно, что все выложились до конца, очень хотели выиграть – это уже радует, значит, у нас есть команда, характер. Для современного футбола это много значит. За команду не было стыдно. Но все равно есть нюансы – исполнительское мастерство у соперника выше, это и предопределило исход матча.

- Исполнительское мастерство вчера вновь подвело Игоря Акинфеева, не пора ли обратить внимание на других вратарей?

- Мне кажется нет. Да, Акинфеев ошибается, но в целом он все равно доказывает свой уровень – даже на этом турнире совершил много сейвов. Сильнее его я никого не вижу, - цитирует Булатова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что сборная России набрала три очка и заняла третье место в группе А, не сумев выйти из группы.


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