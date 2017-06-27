Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена Ильиных

Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2014 и этапа Гран-при сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании Адьян Питкеев пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей одиночницей из Санкт-Петербурга Алисой Лозко, а тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на собственный источник.

Ранее Питкеев объявил о завершении карьеры одиночника. Также стало известно, что Руслан Жиганшин, с которым Ильиных выступала на протяжении последних трех сезонов, ушел из большого спорта.

«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», - уточнил источник.