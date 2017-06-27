Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена Ильиных
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2014 и
этапа Гран-при сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании Адьян
Питкеев пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей одиночницей из
Санкт-Петербурга Алисой Лозко, а тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в
командных соревнованиях Елена Ильиных, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на собственный источник.
Ранее Питкеев объявил о завершении карьеры одиночника. Также стало
известно, что Руслан Жиганшин, с которым Ильиных выступала на протяжении
последних трех сезонов, ушел из большого спорта.
«Пока это предварительные
пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по
дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», -
уточнил источник.
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