Форвард «Баварии» Коман был арестован за домашнее насилие

Французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман был взят под стражу, а затем освобожден. Его подозревают в домашнем насилии.

Коман был задержан полицией департамента Сена и Марна во Франции. Его бывшая девушка обвинила его в том, что он применил к ней физическую силу. Сообщается, что из-за взлома его аккаунта в Instagram 21-летний футболист не смог разместить в соцсети оплачиваемую запись от спонсора, из-за чего он был зол и выместил злость на девушке.

Как сообщает L’Equipe, Коман сознался в содеянном, после чего его отпустили. Суд над футболистом состоится в сентябре.