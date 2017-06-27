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«Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» в первом матче Божовича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты тульского «Арсенала» уступили австрийскому «Вольфсбергу» в товарищеской игре на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась поражением российской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе туляков забил Федерико Расич.

Игра против «Вольфсберга» стала дебютной для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».

Следующий матч на сборе «Арсенал» проведет 30 июня с вице-чемпионом Австрии венской «Аустрией».

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