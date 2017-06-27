«Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» в первом матче Божовича
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
тульского «Арсенала» уступили австрийскому «Вольфсбергу» в товарищеской игре на учебно-тренировочном
сборе в Австрии.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась поражением
российской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе туляков забил Федерико Расич.
Игра против «Вольфсберга» стала
дебютной для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».
Следующий матч на
сборе «Арсенал» проведет 30 июня с вице-чемпионом Австрии венской «Аустрией».
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