Нападающий Жукенов вернулся из QMJHL в «Авангард»

«Авангард» заключил двусторонний контракт на два года с нападающим Дмитрием Жукеновым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Последние два сезона 20-летний Жукенов, права на которого принадлежали омскому клубу, провел в составе «Шикутими» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

В минувшем регулярном чемпионате он провел 64 матча, в которых набрал 65 (18+47) очков.

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