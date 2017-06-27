Бригада Питаны будет работать на матче Германия – Мексика
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Бригада судей из Аргентины во главе с Нестором Питаной обслужит полуфинальный матч Кубка
конфедераций между сборными Германии и Мексики, сообщает официальный сайт Международной
федерации футбола (ФИФА).
Полуфинальная игра состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в
21:00 по московскому
времени. Помогать главному арбитру будут Эрнан Майдана и
Хуан Пабло Белатти. Резервным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки.
Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди
Либераторе и португалец Артур Диас.
В другом полуфинале, который пройдет 28 июня на поле «Казань Арены», встретятся сборные Португалии и Чили.
Матч
Место и дата
29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция
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