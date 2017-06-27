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Бригада Питаны будет работать на матче Германия – Мексика

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Бригада судей из Аргентины во главе с Нестором Питаной обслужит полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Полуфинальная игра состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. Помогать главному арбитру будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди Либераторе и португалец Артур Диас.

В другом полуфинале, который пройдет 28 июня на поле «Казань Арены», встретятся сборные Португалии и Чили.

Матч

Германия - Мексика

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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