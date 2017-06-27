Германия обыграла Англию в серии пенальти и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы между сборными Германии и Англии завершился победой немцев в серии пенальти. После основного и дополнительного времени счет был равным – 2:2.

В составе сборной Англии отличились Демарай Грей и Тэмми Абрхам. У немцев забивали Дейви Зельке и Феликс Платте. В дополнительное время командам забить не удалось, а в серии пенальти точнее были - немцы – 4:3. Решающим оказался незабитый пенальти Нанат Редмонда, чей удар отразил голкипер немцев Юлиан Поллерсбек.

Во втором полуфинале сегодня сыграют сборные Италии и Испании.

Молодежный чемпионат Европы

Тыхы (Польша)

1/2 финала

Англия – Германия – 2:2. По пенальти – 3:4

Голы: Грей, 41, Абрахам, 50 – Зельке, 35, Платте, 70