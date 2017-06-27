Германия обыграла Англию в серии пенальти и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала молодежного чемпионата Европы между сборными Германии
и Англии завершился победой немцев в серии пенальти. После основного и
дополнительного времени счет был равным – 2:2.
В составе сборной Англии отличились Демарай Грей и Тэмми Абрхам. У немцев забивали Дейви Зельке и Феликс Платте. В дополнительное время командам забить не удалось, а в серии пенальти точнее были - немцы – 4:3. Решающим оказался незабитый пенальти Нанат Редмонда, чей удар отразил голкипер немцев Юлиан Поллерсбек.
Во втором полуфинале сегодня сыграют сборные Италии и Испании.
Молодежный чемпионат Европы
Тыхы (Польша)
1/2 финала
Англия – Германия – 2:2. По пенальти – 3:4
Голы: Грей, 41, Абрахам, 50 – Зельке, 35, Платте, 70
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