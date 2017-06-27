«Куньлунь» подписал двусторонние контракты с Уэреком и Рыбницким

«Куньлунь» подписал двусторонние контракты сроком на один год с защитником Евгением Рыбницким и канадским нападающим Этаном Уэреком. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В минувшем сезоне 27-летний Рыбницкий выступал в ВХЛ за «Тюмень», набрал 14 (4+10) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Большую часть сезона 26-летний Уэрек провел в АХЛ, сыграв за «Техас Старз» 55 матче и набрав 27 (13+14) очков.

«Салават Юлаев» расторгает контракт со Сведбергом. Таблица переходов КХЛ

