Паоло Мальдини с поражения дебютировал в профессиональном теннисе
Бывший защитник «Милана» и сборной
Италии по футболу Паоло Мальдини потерпел поражение в своем первом матче в
профессиональном теннисе, уступив в первом круге соревнований в парном разряде
на турнире серии «Челленджер» в Милане.
Во вторник 49-летний Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио со счетом
1:6, 1:6 проиграл интернациональному дуэту Томаш Беднарек
(Польша)/Дэвид Пел (Голландия). Игра продолжалась 42 минуты.
Вместе с «Миланом» Мальдини по
пять раз выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года – Кубок европейских чемпионов),
Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал
Кубок страны.
В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную
Италии, в стане которой он стал серебряным (1994) и бронзовым (1990) призером
чемпионатов мира, а также вице-чемпионом Европы (2000).