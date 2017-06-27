Паоло Мальдини с поражения дебютировал в профессиональном теннисе

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини потерпел поражение в своем первом матче в профессиональном теннисе, уступив в первом круге соревнований в парном разряде на турнире серии «Челленджер» в Милане.

Во вторник 49-летний Мальдини в паре со своим тренером Стефано Ландонио со счетом 1:6, 1:6 проиграл интернациональному дуэту Томаш Беднарек (Польша)/Дэвид Пел (Голландия). Игра продолжалась 42 минуты.

Вместе с «Миланом» Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года – Кубок европейских чемпионов), Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.

В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии, в стане которой он стал серебряным (1994) и бронзовым (1990) призером чемпионатов мира, а также вице-чемпионом Европы (2000).