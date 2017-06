Virtus.pro сыграет с Immortals в первом матче ESL One Cologne 2017

Организаторы турнира ESL One Cologne 2017 представили матчи первого тура группового этапа.



Первый тур:



SK Gaming vs. Space Soldiers

Natus Vincere vs. Team Liquid

North vs. OpTic Gaming

Ninjas in Pyjamas vs. Cloud9

FaZe Clan vs. Heroic

mousesports vs. Fnatic

Immortals vs. Virtus.pro

TyLoo vs. G2 Esports



Групповой этап пройдет по швейцарской системе. Восемь сильнейших команд попадут в плей-офф формата single-elimination с матчами до двух побед, а гранд-финал - до трех.



ESL One Cologne 2017 пройдет с 4 по 9 июля в Кёльне. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.



